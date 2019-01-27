السعودية اليوم / تطورات الأوضاع الأمنية في العراق



بغداد 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

لقي أربعة أشخاص مصرعهم ،وأصيب عشرة آخرون بينهم رجال شرطة بجروح, بانفجار عبوة ناسفة إلى جانب الطريق بجنوب قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين اليوم ،وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.

وأفاد مصدر أمني محلي في تصريح له أن قوة أمنية طوقت منطقة الانفجار الذي وقع قرب قرية "الخانوگة " جنوب قضاء الشرقاط، كما قامت بنقل المصابين إلى مستشفى قريب وجثث القتلى إلى الطب العدلي .

وفي محافظة نينوى شمال العراق اغتال مسلحون مجهولون يرتدون زيا عسكريا رميا بالرصاص رجلاً وزوجته بجنوب الموصل, وقامت القوات الأمنية بفتح تحقيق بالحادث ,كما سارعت بملاحقة المسلحين .

// انتهى //

11:20ت م

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بغداد 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسلقي أربعة أشخاص مصرعهم ،وأصيب عشرة آخرون بينهم رجال شرطة بجروح, بانفجار عبوة ناسفة إلى جانب الطريق بجنوب قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين اليوم ،وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.وأفاد مصدر أمني محلي في تصريح له أن قوة أمنية طوقت منطقة الانفجار الذي وقع قرب قرية "الخانوگة " جنوب قضاء الشرقاط، كما قامت بنقل المصابين إلى مستشفى قريب وجثث القتلى إلى الطب العدلي .وفي محافظة نينوى شمال العراق اغتال مسلحون مجهولون يرتدون زيا عسكريا رميا بالرصاص رجلاً وزوجته بجنوب الموصل, وقامت القوات الأمنية بفتح تحقيق بالحادث ,كما سارعت بملاحقة المسلحين .// انتهى //11:20ت م0031

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