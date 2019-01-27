السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الجزائرية

الجزائر 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الضوء على زيارة وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، إلى واشنطن، حيث سيرأس مناصفة مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعمال الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي، مشيرة إلى أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ستكون ضمن المباحثات.وتابعت خلفيات جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المغاربية، لافتة إلى أن لافروف طالب قادة كل من تونس والجزائر والمغرب بطرح مسألة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بمناسبة القمة العربية المقررة في تونس مارس المقبل.وأشارت صحف الأحد إلى دخول فرنسا وألمانيا وأسبانيا، في خط الأزمة في فنزويلا، بعد أن أمهلت الرئيس نيكولاس مادورو، ثمانية أيام لإعلان تاريخ إجراء انتخابات رئاسية شرعية بأقرب الآجال، وإلا ستعترف بخصمه خوان غوايدو.وأخبرت عن تظاهر آلاف من محتجي "السترات الصفراء" في شوارع العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى، أمس، رغم جولات الحوار الوطني التي يشرف عليها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لإنهاء الأزمة المستمر منذ 11 أسبوعًا.وتحدثت صحف الجزائر في متفرقات أخرى، عن موافقة مجلس الشيوخ الامريكي على مشروع قرار الرئيس دونالد ترامب لإنهاء أطول اغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي، دون طلب تمويل بناء الجدار العازل مع المكسيك.// انتهى//11:16ت م0029