السعودية اليوم / مدير تعليم البكيرية يعقد الاجتماع الأول للجنة الاختبارات الدولية "Timss"



البكيرية 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق27 يناير 2019 م واس

عقد مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح صباح اليوم، اجتماع لجنة الاختبارات الدولية "Timss" الذي نظمه قسم الجودة وقياس الأداء، في قاعة الاجتماعات الداخلية بالإدارة.

ويهدف الاجتماع إلى نشر ثقافة الاختبارات الدولية في الميدان التربوي والتعليمي, وتعريف معلمي ومعلمات المواد المستهدفة بأهمية وآلية اختبار Tim’s، بالإضافة إلى تدريب الطلاب والطالبات على نماذج مماثلة للأسئلة بقصد التدريب على طريقة الاختبارات وإدراجها ضمن سير الدرس وتطبيق اختبار قبلي للاختبار للصف الرابع والثاني متوسط للمواد المستهدفة من قبل مشرفي ومعلمي المواد.

وأكد الراجح للجميع ضرورة الاهتمام والمتابعة كلاً فيما يخصه من الأعضاء، مبيناً أن ارتفاع مستوى الطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية يعكس المستوى الذي وصل إليه التعليم في المملكة، حيث تتوفر جميع الإمكانات التي تجعل المملكة تنافس على ترتيب متقدم بين دول العلم.

// انتهى //

11:15ت م

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البكيرية 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق27 يناير 2019 م واسعقد مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح صباح اليوم، اجتماع لجنة الاختبارات الدولية "Timss" الذي نظمه قسم الجودة وقياس الأداء، في قاعة الاجتماعات الداخلية بالإدارة.ويهدف الاجتماع إلى نشر ثقافة الاختبارات الدولية في الميدان التربوي والتعليمي, وتعريف معلمي ومعلمات المواد المستهدفة بأهمية وآلية اختبار Tim’s، بالإضافة إلى تدريب الطلاب والطالبات على نماذج مماثلة للأسئلة بقصد التدريب على طريقة الاختبارات وإدراجها ضمن سير الدرس وتطبيق اختبار قبلي للاختبار للصف الرابع والثاني متوسط للمواد المستهدفة من قبل مشرفي ومعلمي المواد.وأكد الراجح للجميع ضرورة الاهتمام والمتابعة كلاً فيما يخصه من الأعضاء، مبيناً أن ارتفاع مستوى الطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية يعكس المستوى الذي وصل إليه التعليم في المملكة، حيث تتوفر جميع الإمكانات التي تجعل المملكة تنافس على ترتيب متقدم بين دول العلم.// انتهى //11:15ت م0028

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