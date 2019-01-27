السعودية اليوم / منظمة التنمية الإدارية العربية تبحث أسباب شح القيادات الإدارية الفاعلة بالمنطقة العربية



القاهرة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

أصدرت المنظمة العربية للتنمية الإدارية عددها الجديد من مجلة "الإدارة اليوم"، متضمنًا ملفا يناقش أسباب معاناة المنطقة العربية من شح القيادات الإدارية وهو ما يتطلب ضرورة وضع استراتيجية عربية لتطويرها.

وتطرقت المجلة إلى أهم الفعاليات التي ستعقدها المنظمة خلال عام 2019، وعلى رأسها المؤتمر العربي الإقليمي الثاني حول كفاءة استخدام صناعة النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية، والمقرر في 6 مارس المقبل بالقاهرة، فضلاً عن عرض أهم البرامج التدريبية التي ستقدمها المنظمة خلال هذا العام.

واشتمل العدد الثامن من المجلة على مقال لعضو مجلس إدارة الجمعية

كما دعا مدير عام المنظمة الدكتور ناصر القحطاني في افتتاحية العدد إلى تبني سياسات التدوير الوظيفي ، لأنه لن يتم لاكتشاف القيادات إلا من خلال قيامهم بأدوار قيادية ذات مهام وأهداف واضحة ومحددة، منوها بأنه يمكن اكتشاف الكثير من القيادات متى كانت هناك فرص متساوية، ومتى ما تبنت المؤسسات سياسات مساعدة على ذلك.

// انتهى //

11:13ت م

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القاهرة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسأصدرت المنظمة العربية للتنمية الإدارية عددها الجديد من مجلة "الإدارة اليوم"، متضمنًا ملفا يناقش أسباب معاناة المنطقة العربية من شح القيادات الإدارية وهو ما يتطلب ضرورة وضع استراتيجية عربية لتطويرها.وتطرقت المجلة إلى أهم الفعاليات التي ستعقدها المنظمة خلال عام 2019، وعلى رأسها المؤتمر العربي الإقليمي الثاني حول كفاءة استخدام صناعة النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية، والمقرر في 6 مارس المقبل بالقاهرة، فضلاً عن عرض أهم البرامج التدريبية التي ستقدمها المنظمة خلال هذا العام.واشتمل العدد الثامن من المجلة على مقال لعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الدكتور عمر العجاجي، تحدث فيه عن بيئة صناعة القادة، مؤكداً أهمية التركيز على البيئة في صناعة القادة، وأهمية التركيز على التعديل في مكوناتها، وإعادة صياغة الكثير من مفردات ثقافتها، بما يجعلها بيئة خصبة بالتنوع، وثرية بالأفكار، ومعنية بالمساهمة في تشجيع الجميع على أن يكونوا قادة، بما يعود بالنفع على القائد، والمجتمع، والأمة.كما دعا مدير عام المنظمة الدكتور ناصر القحطاني في افتتاحية العدد إلى تبني سياسات التدوير الوظيفي ، لأنه لن يتم لاكتشاف القيادات إلا من خلال قيامهم بأدوار قيادية ذات مهام وأهداف واضحة ومحددة، منوها بأنه يمكن اكتشاف الكثير من القيادات متى كانت هناك فرص متساوية، ومتى ما تبنت المؤسسات سياسات مساعدة على ذلك.// انتهى //11:13ت م0027

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