السعودية اليوم / البيئة: تركيب 2000 جهاز تتبع آلي على قوارب الصيد في الخليج العربي من المملكة



الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخراً، مشروع تركيب أجهزة التتبع الآلي (AIS) من نوع (CLASS B)، وذلك على جميع قوارب الصيد في الخليج العربي من المملكة، التي بلغ عددها 2000 قارب.

وأوضح مدير عام إدارة المصائد البحرية المهندس خالد الشايع، أن الهدف من هذه الأجهزة تحديد مكان القارب في حالة الحوادث أو الخطر أو انقطاع الوقود أو وقوع الأعطال، وضمان سرعة الاستجابة والوصول إلى القارب من قبل حرس الحدود، من خلال نظام " الاستغاثة للبحث والإنقاذ " .

وبيَّن الشايع أن من مميزات الأجهزة أيضاً، تجنب تصادم قوارب الصيد مع السفن الكبيرة، ورفع السلامة البحرية للسفن المبحرة، وتبادل المعلومات إلكترونياً مع السفن القريبة، إضافة إلى الاستفادة من البيانات المعطاة من هذه الأجهزة في معرفة عدد تصاريح الإبحار اليومية للصيادين، وكذلك مراقبة مخالفات الصيد في المحميات الطبيعية، وأخيراً إمكانية الصياد متابعة القوارب التابعة له أثناء الإبحار ومعرفة أماكنها .

// انتهى //

11:13ت م

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الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسأنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخراً، مشروع تركيب أجهزة التتبع الآلي (AIS) من نوع (CLASS B)، وذلك على جميع قوارب الصيد في الخليج العربي من المملكة، التي بلغ عددها 2000 قارب.وأوضح مدير عام إدارة المصائد البحرية المهندس خالد الشايع، أن الهدف من هذه الأجهزة تحديد مكان القارب في حالة الحوادث أو الخطر أو انقطاع الوقود أو وقوع الأعطال، وضمان سرعة الاستجابة والوصول إلى القارب من قبل حرس الحدود، من خلال نظام " الاستغاثة للبحث والإنقاذ " .وبيَّن الشايع أن من مميزات الأجهزة أيضاً، تجنب تصادم قوارب الصيد مع السفن الكبيرة، ورفع السلامة البحرية للسفن المبحرة، وتبادل المعلومات إلكترونياً مع السفن القريبة، إضافة إلى الاستفادة من البيانات المعطاة من هذه الأجهزة في معرفة عدد تصاريح الإبحار اليومية للصيادين، وكذلك مراقبة مخالفات الصيد في المحميات الطبيعية، وأخيراً إمكانية الصياد متابعة القوارب التابعة له أثناء الإبحار ومعرفة أماكنها .// انتهى //11:13ت م0026

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