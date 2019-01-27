، غداً .. "تعليم الرياض" تقيم الملتقى الأول لمشرفي القيادة المدرسية ،

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تقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، غداً الإثنين 22 / 5 / 1440هـ، الملتقى الأول (2019) لمشرفي ومشرفات القيادة المدرسية برعاية مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ وبمشاركة عدد من المتحدثين من الأكاديميين والمختصين وحضور مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية بفندق جولدن توليب بحي الناصرية.
وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام؛ أن الملتقى الذي تتواصل فعالياته على مدى يومين ويشارك فيه أكثر من 100 مشرف ومشرفة قيادية مدرسية هو برنامج إثرائي يهدف إلى تطوير مهارات مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية بما ينعكس على رفع أداء القيادات المدرسية في الميدان.
من جهته، بيّن مدير القيادة المدرسية بـ "تعليم الرياض" ناصر السلطان؛ أن فعاليات الملتقى في اليوم الأول تتضمن حفل الافتتاح وعرضاً مرئياً وتنطلق أعماله بجلسة أولى تحت عنوان "نحو تميز مدرسي تشاركي" من تقديم رئيس قسم الإدارة التربوية في كلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم بن داود الداود؛ وجلسة ثانية بعنوان "التقويم والاعتماد المدرسي" تقدمها مديرة إدارة التقويم والاعتماد المدرسي بهيئة تقويم التعليم الدكتورة هند مسعد الحربي؛ فيما تبدأ فعاليات اليوم الثاني من الملتقى بلقاء مفتوح مع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ يلي الجلسة الأولى بعنوان "رؤية 2030 في التعليم" من تقديم المشرف العام على وحدة التحول الرقمي الدكتورة وضحاء غالب بن ضمنه؛ ثم الجلسة الثانية بعنوان "صناعة القرار" يقدمها عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتور أنس بن إبراهيم التويجري.
غداً .. "تعليم الرياض" تقيم الملتقى الأول لمشرفي القيادة المدرسيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-27
تقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، غداً الإثنين 22 / 5 / 1440هـ، الملتقى الأول (2019) لمشرفي ومشرفات القيادة المدرسية برعاية مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ وبمشاركة عدد من المتحدثين من الأكاديميين والمختصين وحضور مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية بفندق جولدن توليب بحي الناصرية.
وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام؛ أن الملتقى الذي تتواصل فعالياته على مدى يومين ويشارك فيه أكثر من 100 مشرف ومشرفة قيادية مدرسية هو برنامج إثرائي يهدف إلى تطوير مهارات مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية بما ينعكس على رفع أداء القيادات المدرسية في الميدان.
من جهته، بيّن مدير القيادة المدرسية بـ "تعليم الرياض" ناصر السلطان؛ أن فعاليات الملتقى في اليوم الأول تتضمن حفل الافتتاح وعرضاً مرئياً وتنطلق أعماله بجلسة أولى تحت عنوان "نحو تميز مدرسي تشاركي" من تقديم رئيس قسم الإدارة التربوية في كلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم بن داود الداود؛ وجلسة ثانية بعنوان "التقويم والاعتماد المدرسي" تقدمها مديرة إدارة التقويم والاعتماد المدرسي بهيئة تقويم التعليم الدكتورة هند مسعد الحربي؛ فيما تبدأ فعاليات اليوم الثاني من الملتقى بلقاء مفتوح مع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ يلي الجلسة الأولى بعنوان "رؤية 2030 في التعليم" من تقديم المشرف العام على وحدة التحول الرقمي الدكتورة وضحاء غالب بن ضمنه؛ ثم الجلسة الثانية بعنوان "صناعة القرار" يقدمها عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتور أنس بن إبراهيم التويجري.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
11:21 AM
تتواصل فعالياته يومين ويشارك فيه أكثر من 100 مشرف ومشرفة
تقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، غداً الإثنين 22 / 5 / 1440هـ، الملتقى الأول (2019) لمشرفي ومشرفات القيادة المدرسية برعاية مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ وبمشاركة عدد من المتحدثين من الأكاديميين والمختصين وحضور مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية بفندق جولدن توليب بحي الناصرية.
وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام؛ أن الملتقى الذي تتواصل فعالياته على مدى يومين ويشارك فيه أكثر من 100 مشرف ومشرفة قيادية مدرسية هو برنامج إثرائي يهدف إلى تطوير مهارات مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية بما ينعكس على رفع أداء القيادات المدرسية في الميدان.
من جهته، بيّن مدير القيادة المدرسية بـ "تعليم الرياض" ناصر السلطان؛ أن فعاليات الملتقى في اليوم الأول تتضمن حفل الافتتاح وعرضاً مرئياً وتنطلق أعماله بجلسة أولى تحت عنوان "نحو تميز مدرسي تشاركي" من تقديم رئيس قسم الإدارة التربوية في كلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم بن داود الداود؛ وجلسة ثانية بعنوان "التقويم والاعتماد المدرسي" تقدمها مديرة إدارة التقويم والاعتماد المدرسي بهيئة تقويم التعليم الدكتورة هند مسعد الحربي؛ فيما تبدأ فعاليات اليوم الثاني من الملتقى بلقاء مفتوح مع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ يلي الجلسة الأولى بعنوان "رؤية 2030 في التعليم" من تقديم المشرف العام على وحدة التحول الرقمي الدكتورة وضحاء غالب بن ضمنه؛ ثم الجلسة الثانية بعنوان "صناعة القرار" يقدمها عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتور أنس بن إبراهيم التويجري.
، غداً .. "تعليم الرياض" تقيم الملتقى الأول لمشرفي القيادة المدرسية ،
المصدر : الخليج 365
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