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محمد بن مسعود - الدمام - كشف باحثون في جامعة سانت لويس ميزوري الأمريكية، أن للشاي الأسود الصيني قدرةٌ على تفكيك الخلايا السرطانية، والوقاية من سرطان الثدي.
ومن خلال التجارب المخبرية، اكتشف العلماء أن للشاي الأسود خواص قادرةً على إيقاف نمو الخلايا تلك وتدمير الحمض النووي لها.
وحسب قناة "العربية"، جاءت نتائج تلك الدراسة بعد تحليل معدل الإصابة والوفاة بسبب سرطان الثدي في الصين؛ حيث لاحظ الباحثون أن المناطق التي تتميز باستهلاك عال للشاي الصيني الأسود، تتميز بانخفاض معدل الإصابة لديهم.
ليس ذلك فحسب؛ فقد أكد العلماء أن خلاصة الشاي لديها فاعلية على ستة أنواع مختلفة من خلايا سرطان الثدي.
وأشار القائمون على الدراسة إلى أن تلك النتائج تُعَدّ مبشرة؛ خاصة أنها تكاد تكون خالية من الآثار السلبية على المريض أو من يرغب في الوقاية من المرض.
دراسة أمريكية: فوائد مذهلة للشاي الأسود الصيني.. تعرفوا عليها!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-27
كشف باحثون في جامعة سانت لويس ميزوري الأمريكية، أن للشاي الأسود الصيني قدرةٌ على تفكيك الخلايا السرطانية، والوقاية من سرطان الثدي.
ومن خلال التجارب المخبرية، اكتشف العلماء أن للشاي الأسود خواص قادرةً على إيقاف نمو الخلايا تلك وتدمير الحمض النووي لها.
وحسب قناة "العربية"، جاءت نتائج تلك الدراسة بعد تحليل معدل الإصابة والوفاة بسبب سرطان الثدي في الصين؛ حيث لاحظ الباحثون أن المناطق التي تتميز باستهلاك عال للشاي الصيني الأسود، تتميز بانخفاض معدل الإصابة لديهم.
ليس ذلك فحسب؛ فقد أكد العلماء أن خلاصة الشاي لديها فاعلية على ستة أنواع مختلفة من خلايا سرطان الثدي.
وأشار القائمون على الدراسة إلى أن تلك النتائج تُعَدّ مبشرة؛ خاصة أنها تكاد تكون خالية من الآثار السلبية على المريض أو من يرغب في الوقاية من المرض.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
11:17 AM
كشف باحثون في جامعة سانت لويس ميزوري الأمريكية، أن للشاي الأسود الصيني قدرةٌ على تفكيك الخلايا السرطانية، والوقاية من سرطان الثدي.
ومن خلال التجارب المخبرية، اكتشف العلماء أن للشاي الأسود خواص قادرةً على إيقاف نمو الخلايا تلك وتدمير الحمض النووي لها.
وحسب قناة "العربية"، جاءت نتائج تلك الدراسة بعد تحليل معدل الإصابة والوفاة بسبب سرطان الثدي في الصين؛ حيث لاحظ الباحثون أن المناطق التي تتميز باستهلاك عال للشاي الصيني الأسود، تتميز بانخفاض معدل الإصابة لديهم.
ليس ذلك فحسب؛ فقد أكد العلماء أن خلاصة الشاي لديها فاعلية على ستة أنواع مختلفة من خلايا سرطان الثدي.
وأشار القائمون على الدراسة إلى أن تلك النتائج تُعَدّ مبشرة؛ خاصة أنها تكاد تكون خالية من الآثار السلبية على المريض أو من يرغب في الوقاية من المرض.
، دراسة أمريكية: فوائد مذهلة للشاي الأسود الصيني.. تعرفوا عليها! ،
المصدر : الخليج 365
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