، أمطار وغبار وزخات .. 5 مناطق والتنبيهات متقدمة ،

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، مجموعة تنبيهات لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.
ففي منطقتَي جازان وعسير، أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وإلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ بدأت الساعة العاشرة وتتواصل حتى السادسة مساءً.
كما أصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقة الجوف من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول؛ تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثالثة من يوم غد.
وأصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً لحائل من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول؛ تبدأ من الساعة الثانية ظهراً وتتواصل حتى السادسة مساءً.
وفي منطقة المدينة المنوّرة، أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول؛ تبدأ الساعة الرابعة وتتواصل حتى الثالثة من يوم غد.
أمطار وغبار وزخات .. 5 مناطق والتنبيهات متقدمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-27
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، مجموعة تنبيهات لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.
ففي منطقتَي جازان وعسير، أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وإلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ بدأت الساعة العاشرة وتتواصل حتى السادسة مساءً.
كما أصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقة الجوف من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول؛ تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثالثة من يوم غد.
وأصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً لحائل من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول؛ تبدأ من الساعة الثانية ظهراً وتتواصل حتى السادسة مساءً.
وفي منطقة المدينة المنوّرة، أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول؛ تبدأ الساعة الرابعة وتتواصل حتى الثالثة من يوم غد.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
10:48 AM
"الأرصاد": بدأت مع ساعات الصباح وتتواصل حتى المساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، مجموعة تنبيهات لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.
ففي منطقتَي جازان وعسير، أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وإلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ بدأت الساعة العاشرة وتتواصل حتى السادسة مساءً.
كما أصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقة الجوف من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول؛ تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثالثة من يوم غد.
وأصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً لحائل من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول؛ تبدأ من الساعة الثانية ظهراً وتتواصل حتى السادسة مساءً.
وفي منطقة المدينة المنوّرة، أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول؛ تبدأ الساعة الرابعة وتتواصل حتى الثالثة من يوم غد.
، أمطار وغبار وزخات .. 5 مناطق والتنبيهات متقدمة ،
المصدر : الخليج 365
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