فيديو .. ميزة جديدة من تويتر للتعرف على مصدر التغريدة

: لطالما كان معرفة مصدر التغريدة أحد الأمور التي يبحث عنها الكثير من مرتادي موقع تويتر، الأمر الذي دفع الموقع الأشهر إلى العمل على إتاحة هذه الميزة قريبًا. وكشف تقرير معلوماتي أن تويتر تختبر حاليًّا إضافة ميزة جديدة في سلسلة الردود، تعرض شعارًا بجوار التغريدة الرئيسية، لتتيح للمستخدم التعرف بكل سهولة على المصدر الأساسي للتغريدة. وستكون هذه الإضافة مفيدة لحماية المستخدمين من التشتت عند متابعة بعض التغريدات، خاصة تلك التغريدات التي تتسم بالكثير من التفاعل..، إضافة إلى المساعدة في تجنب سوء الفهم والتجاوب بشكل أسرع مع باقي مستخدمي المنصة. وتتلخص فكرة الميزة المستحدثة في إضافة شعار مصغر أسفل عنوان الحساب للتغريدة الأساسية في سلسلة الردود أطلق عليها مسمى المغرد الأساسي، وذلك بلون مختلف ومميز، يسمح بالتعرف عليها مرسلها بسرعة، وقد بدأت المنصة بالفعل بنشر تلك الخاصية لفئة قليلة من مستخدمي الهواتف العاملة بنسختي نظامي أندرويد وiOS التجريبية.



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