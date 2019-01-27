ربط منصات الدردشة.. ماذا يهدف فيسبوك من وراء هذه الخدمة

: يعمل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على السماح بتبادل الرسائل بين منصاته التراسلية مثل ماسنجر وواتساب وإنستجرام، وهو ما يقدم ميزة طال انتظارها من قبل المستخدمين. وحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فإن كل خدمة ستستمر في العمل كتطبيق مستقل، ولكن فيسبوك سيعيد بناء البنية التحتية الأساسية بحيث يمكن للأشخاص الذين قد يستخدمون إحدى خصائص الشبكة التواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى أن يكون مستخدم لتلك المنصات. من خلال السماح لتطبيقات المراسلة هذه بالتحدث مع بعضها البعض عبر الأنظمة الأساسية..، لا شك أن موقع فيسبوك لا شك في أنه سيبقي المستخدمين أكثر تفاعلًا ويجعلهم يستخدمون هذا النظام المدمج كخدمة المراسلة الرئيسية الخاصة بهم. ويمكن للشركة أيضًا استخدام ذلك لتروّج إلى زيادة تفاعل المستخدمين مع المعلنين، مما يرفع ذراعها الإعلاني في وقت تباطأ فيه النمو. ووفقًا للتقرير، ستدعم جميع التطبيقات التشفير من البداية إلى النهاية أيضًا، فيما لم يقدم فيسبوك بعد إطارًا زمنيًا لموعد حدوث ذلك. وقال متحدث باسم فيس بوك في بيان: “نريد أن نبني أفضل تجارب المراسلة التي يمكننا القيام بها؛ ويريد الناس أن تكون الرسائل سريعة وبسيطة وموثوقة وخصوصية”. وأضاف: “نحن نعمل على جعل المزيد من منتجات المراسلة مشفرة من البداية إلى النهاية والنظر في طرق لتسهيل الوصول إلى الأصدقاء والعائلة عبر الشبكات.. وكما تتوقعون، هناك الكثير من النقاشات حول كيفية عمل ذلك”.



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