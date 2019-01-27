: تعتزم شركة “سامسونغ”، إطلاق “حساس تصوير” مخصص للهواتف ذات الشاشة الكاملة “ISOCELL Slim 3T2″، يُوصف بأنه أصغر حساس تصوير عالي الدقة، تنتجه الشركة حتى الآن، ويتيح التقاط صور بدقة “20 ميغابكسل” للكاميرات الخلفية والأمامية في الهواتف. ويسمح الحساس بالتقاط 20 مليون “بكسل”، كما يوفر الدقة العالية للألوان، طبقا لما ورد في موقع “البوابة العربية” للأخبار التقنية. وبحسب المصدر، فإن “الحساس” بإمكانه التقاط صور عالية الجودة، لأنه مزود بتقنية “Tetracell”، التي تتيح التقاط صور أكثر سطوعاً ووضوحاً في إعدادات الإضاءة المنخفضة. كما يمكن استخدام الحساس الجديد في الكاميرات الخلفية المتعددة..، ويوفر إمكانية التقريب الرقمي. وستبدأ الشركة الإنتاج الشامل للحساس الجديد خلال الربع الأول من العام الحالي.



كانت هذه تفاصيل خبر سامسونج تطلق حساس تصوير جديدًا للهواتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.