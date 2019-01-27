دار الحضانة في جازان ينظم برنامجًا اجتماعيًا بعنوان "ابتسم كلنا معك"

نظم دار الحضانة الاجتماعية بجازان التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان اليوم، برنامجًا توعويًا بعنوان "ابتسم كلنا معك"، بحضور مساعدة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة فوزية باصهي، وذلك في مقر الدار بمدينة جيزان.

وتضمن البرنامج العديد من الكلمات والبرامج التوعوية التي قدمتها القائمات والمنتسبات للدار والأناشيد والمسابقات والفعاليات الثقافية والتعريفية التي تبرز الرعاية المتميزة المقدمة لنزيلات الدار من الخدمات الاجتماعية والنفسية والتربوية الهادفة إلى تأهيلهن ورفع قدراتهن الشخصية والمهنية والمهارية، إلى جانب تكريم المتميزات من النزيلات.