هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على شقري

شملت المركز وضواحيه

تعرض مركز شقري، مساء السبت، لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة إلى المتوسطة. وشملت الأمطار المركز وضواحيه الغار والشق والحفرة وأرتامة وروافة ورأس الخريطة والأبيضات والعلو والبتراء وأم أرجوم، وسال على إثرها وادي المكيمل وبعض الشعاب .



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