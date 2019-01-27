أمين حائل يزور محافظة الشنان للوقوف على الخدمات والمشاريع البلدية

قام أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس بزيارة ميدانية لمحافظة الشنان، والتقى بمحافظها الأستاذ سعود بن طحمور الغازي، وناقش معه جميع المواضيع المتعلقة بالمشاريع والخدمات البلدية التي تحت التنفيذ والتي ستُنفذ مستقبلًا، وتذليل جميع العقبات التي تواجهها.

جاء ذلك للوقوف على الخدمات والمشاريع البلدية وتلمس احتياجات المواطنين، وبمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلَّف ماجد بن عبدالله القصبي.

كما اجتمع أمين حائل مع رئيس بلدية محافظة الشنان صالح الدواس ومديري الإدارات في البلدية للاطلاع على سير العمل وناقش معهم جميع ما يتعلق بتطوير الأعمال والخدمات البلدية، بعد ذلك قام بجولة ميدانية لمحافظة الشنان والقرى المشمولة بخدماتها، وتفقد المشاريع القائمة والوقوف على جميع الخدمات البلدية على أرض الواقع، كما التقى بالمواطنين واستمع لمقترحاتهم وشكاويهم ووجَّه بإيجاد الحلول المناسبة لها.

الجدير بالذكر أنَّ القطاع البلدي في المنطقة يحظى بتوجيهات ومتابعة أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود.

