جامعة طيبة تشارك بـ 54 عنوانًا متنوعًا في جناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب

تشارك جامعة طيبة ضمن جناح المملكة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين بـ54 عنوانًا جديدًا متنوعًا في شتى المجالات العلمية التي تزخر بها الجامعة.

وأشار مدير الشؤون الفنية والتعليمية بالعمادة عبدالرحمن بن زاهد، في تصريح أمس السبت، إلى أنَّ الجامعة اعتادت على المشاركة في هذا المعرض الكبير بالكثير من الكتب والمؤلفات المختلفة في مجالات العلوم والصحة والحاسب الآلي والتربية، وفي شتى أنواع المعرفة الأخرى، بالإضافة إلى مجالات الجامعة العلمية والمتنوعة.

وأوضح أنَّ مشاركة عمادة الجامعة في هذا المعرض تهدف إلى التعريف برؤية الجامعة وفروعها، وتأتي ضمن حرص الجامعة على الحضور الفاعل بالمحافل الثقافية ومعارض الكتاب سواء الدولية أو المحلية.

وأكد أن جناح الجامعة، دائمًا ما يحظى بالمتابعة وكثافة الزوار على اختلاف شرائحهم، الذين يحرصون على اقتناء إصدارات الجامعة، مؤكدًا أنَّ الجناح السعودي هذا العام تفوق على نفسه بالتنظيم الجيد والتنسيق الرائع للجناح داخليًا وخارجيًا.

