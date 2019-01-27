شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتربول السعودي يعيد 7 أشخاص قاموا بعمليات نصب واحتيال والان مع التفاصيل

نجح الإنتربول السعودي منذ بداية هذا العام وحتى نهاية الشهر الماضي، من إعادة 7 أشخاص هربوا لعدد من الدول بعد أن قاموا بعمليات احتيال ونصب وتحرير شيكات بدون رصيد وإبرام عقود وهمية لمواطنين بعد أن أوهموهم بالكسب والثراء السريع إضافة إلى امتناع عدد منهم عن تنفيذ أحكام قضائية صدرت ضدهم بمبالغ مالية تقدر بقرابة ال200 مليون ريال.

محرر شيكات

تمكن الانتربول السعودي بوزارة الداخلية، من استعادة مواطن مطلوب في قضية تحرير شيكات بدون رصيد بمبلغ إجمالي يصل إلى قرابة (30) مليون ريال سعودي وذلك بعد تمكنه من مغادرة المملكة قبل نظر القضية قضائياً، حيث تم في إطار التعاون الدولي القائم مع الدول الأعضاء بمنظمة الانتربول الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وبالمتابعة المستمرة للقضية القبض عليه خارج المملكة واستعادته في يوم الثلاثاء 18 / 4 / 1440 هـ.

الممتنع عن تنفيذ الحكم

في إطار التعاون الدولي للإنتربول السعودي مع الدول الأعضاء بمنظمة الإنتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وفي ظل المتابعة المستمرة من المملكة للمطلوبين، تم بتاريخ 10/3/1440هـ، استعادة اثنين من المواطنين المطلوبين في قضايا مالية، بعد القبض عليهما بالمملكة المغربية الشقيقة، لقيام الأول بالهروب من المملكة والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يلزمه بسداد مبلغ وقدره (99.375.000) تسعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال.

أبرم عقودا وهمية

قام الثاني بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين بإبرام عقود وهمية والاستيلاء على أموالهم البالغة (1.317.624) مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وعشرين ريالاً، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

مطلوب بمبلغ 29 مليون

في إطار التعاون الدولي للإنتربول السعودي مع الدول الأعضاء الـ(192) دولة بمنظمة الإنتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة العامة بكافة صورها وأشكالها والمتابعة المستمرة للمطلوبين لسلطات المملكة الهاربين بالخارج.

باشر الإنتربول السعودي التعميم الدولي لملاحقة مواطن سعودي مطلوب لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بمبلغ وقدرة (29.656.952.44) تسعة وعشرون مليوناً وست مئة وستة وخمسون ألفاً وتسع مئة واثنان وخمسون ريالاً وأربع وأربعون هللة.. وهرب إلى خارج المملكة وتم بحمد الله القبض عليه واسترداه للمملكة بتاريخ 27/1/1440هـ.

4 شيكات بدون رصيد

في إطار التعاون الدولي للإنتربول السعودي مع الدول الأعضاء بمنظمة الإنتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة العامة بصورها وأشكالها كافة والمتابعة المستمرة للمطلوبين لسلطات المملكة الهاربين للخارج، باشر الانتربول السعودي التعميم الدولي وملاحقة مواطن سعودي مطلوب بقضايا احتيالية في شيكات بدون رصيد نتيجة سحب لأمر شركة يتعامل معها عدد 4 شيكات بمبالغ كبيرة وبتقديمها للبنك اتضح خلو حسابه من الرصيد الكافي لتغطية الشيكات وهروبه إلى خارج المملكة، وتم القبض عليه واسترداده للمملكة بتاريخ 22 / 1 / 1440هـ.

بائع التيدرات الوهمي

أما سادس الأشخاص الذين تمكن "الإنتربول" السعودي من الإطاحة به وإعادته للمملكة فهو أحد المطلوبين في قضايا النصب والاحتيال بمبالغ مالية كبيرة خارج المملكة لإيهامه العديد من المواطنين بالكسب السريع، الذي يقودهم للثراء خلال مدة قصيرة.

جاء ذلك بعد أن تقدمت "التجارة" بطلب استرداد للنيابة العامة ضد المواطن المطلوب نظير تورطه في تسويق تجارة بيع التيدرات في حينها والتي تعد إحدى أنشطة الكسب السريع الهادفة لخداع المواطنين من خلال إيهامهم وإغرائهم بالكسب والثراء السريع دون وجود مسوغ نظامي يجيز مثل هذه التعاملات.

وتورط المطلوب المقبوض عليه بإيهام المتعاملين بمزاولة نشاط تجارة التيدرات على أساس توقيع عقود تصنيع صناديق "قلابات" بتكلفة تصل لـ75 ألف ريال، بالتزامن مع توقيع عقود استئجار وهمية لمدة ثلاث سنوات وبعائد شهري مغري للغاية يصل لـ4 آلاف ريال مع تقديم ضمانات تتمثل في عقود وكمبيالات أو شيكات "دون رصيد".

المحتال والمطلوب

أما عملية القبض على سابع المطلوبين في قضايا مالية جاءت بعد أن تلقى الإنتربول السعودي بلاغاً من وزارة التجارة ضد مواطن سعودي مطلوب بقضية مالية وبالتنسيق مع النيابة العامة اتضح أن المعني مطلوب في عدة قضايا نصب واحتيال على العديد من الأشخاص بمبالغ مالية كبيرة وهارب إلى خارج المملكة.