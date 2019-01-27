"التعليم" تكشف سبب صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة

الخليج 365 -

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، اليوم الأحد، عن سبب صرف 6 أيام فقط من العلاوة السنوية مع رواتب الموظفين التي تم إيداعها اليوم في حسابات منسوبيها.

وفي السياق نفسه، أوضح ”العصيمي”، أن رواتب الموظفين التي تم إيداعها اليوم هي رواتب شهر ربيع الآخر الماضي، وأن احتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير، والذي يوافق 25 ربيع الآخر، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام من العلاوة مع الرواتب.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخدمة المدنية، أن الجوانب التنفيذية المتعلقة بتاريخ احتساب وصرف العلاوات والرواتب لا تختص بها وزارة الخدمة المدنية كونها جوانب مالية، كما أن صرفها يتم مباشرة من قِبل الجهات الحكومية.