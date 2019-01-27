شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات " تطلق خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر والان نبدء بالتفاصيل
وبيّنت الجوازات أن هذه الخدمة يستفيد منها التابعين، من خلال الدخول على حساباتهم الشخصية في منصة "أبشر" واختيار أيقونة حالة تصريح السفر من قائمة لوحة المعلومات، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل تصريح السفر المشتملة على (رقم التصريح، نوع التصريح " سفرة واحدة ـ عدة سفرات "، تاريخ البداية، تاريخ الانتهاء، الدول المصرح لها) .
وأكدت المديرية العامة للجوازات أنها تهدف إلى أتمتة الإجراءات في تقديم خدماتها إلكترونياً لكافة المستفيدين من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية عبر المنصات الرقمية "أبشر ، أبشر أعمال ، مقيم" دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، التي تسهم في توفير الوقت والجهد وتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أماناً، وتساعد على بناء خدمات إلكترونية متكاملة تمتاز بالجودة والأداء والموثوقية والاعتمادية العالية .
كانت هذه تفاصيل خبر "الجوازات " تطلق خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.