شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الأمير محمد بن سلمان تستعد لإطلاق بكالوريوس الأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح عميد الكلية الدكتور عبدالله الدهلاوي، أن برنامج البكالوريوس في الأمن السيبراني هو أحد البرامج الأكاديمية التي ستطرحها كلية الأمير محمد بن سلمان ضمن حزمة من البرامج الأكاديمية لتأهيل الكوادر الوطنية في عدد من التخصصات النوعية، مشيراً إلى أنه تم التركيز في هذه المرحلة على 6 تخصصات دقيقة في مجال الأمن السيبراني في الكلية كهدف أساس.
وبين أن هذه التخصصات المتاحة هي : تقييم المخاطر وتحليل البرامج الضارة والإستجابة للحوادث السيبرانية والتحليل الجنائي الرقمي وحماية أنظمة الخدمات الإلكترونية وحماية الشبكات والبرمجيات وحوكمة أمن المعلومات ومراقبة الالتزام وتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية والتقنية الحرجة الموجودة في المنشآت الحيوية".
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