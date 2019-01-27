شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من رياح وغبار على منطقة مكة والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة قد تودي إلى ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر, تشمل كلاً من محافظات جدة، رابغ، ذهبان، مدركة، الكامل والأجزاء المجاورة لها، لافتةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
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