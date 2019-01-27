شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة إعادة صرف العلاوة السنوية الشهر الحالي؟ والان نبدء بالتفاصيل

تداول روّاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي خبر إعادة صرف العلاوة السنوية اعتباراً من الشهر الحالي ، حيث ألمح البعض إلى أن العلاوة السنوية لم تصرف حينها ، بينما أكد آخرون أن العلاوة السنوية قد تم إيداعها مع راتب شهر يناير 2019 .

وكان وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان ، قد كشف في وقت سابق عن موعد صرف العلاوة السنوية بناءً على الأمر الملكي الكريم مع بداية السنة المالية 1/‏‏‏1/‏‏‏2019م ، مضيفاً بأن وزارة الخدمية المدنية وبالاشتراك مع وزارة المالية، كُلفت بإعداد دراسة متكاملة عن العلاوة، مؤكدا أن التحول الوطني ينصب على رفع أداء وكفاءة الأجهزة الحكومية وجودة الخدمات، وأن العلاوة السنوية أحد المحفزات لأي موظف، سواء في القطاع العام أو الخاص.

هذا ، وقد ألمح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم إلى أن رواتب موظفي الوزارة التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م الذي يوافق 1440/4/25 وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب.

وكان قد صدر أمر ملكي برقم أ/86 وتاريخ 18-4-1439هـ بـصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية ( 1439 / 1440هـ ) اعتباراً من 14 / 4 / 1439هـ الموافق 1 / 1 / 2018م.

يذكر بأن العلاوة السنوية تمنح للموظّف وفق سلّم الرواتب التابع لنظام الخدمة المدنية ، وذلك عن طريق نقله من الدرجة التي يشغلها حالياً إلى الدرجة التي تليها مباشرة في نفس المرتبة .