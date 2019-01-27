شكرا لقرائتكم هل أنت مع زواج الأقارب؟.. صوت العقل والحكمة يقول: الرحمة أقوى من الحب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قضية زواج الأقارب تتجدد بين الحين والآخر، وكما هو الحال تتباين المواقف والآراء بين مؤيد ومعارض، مؤيد لزواج الأقارب لما فيه من صلة رحم وقرى بين الأهل والعائلة.

بينما البعض الآخر تعلل بالدراسات الطبية والتي تنصح بعدم الزواج بين الأقارب بسبب الأمراض الوراثية.

آراء ومواقف المؤيدين

وفي هذا السياق تفاعل مغردون مع وسم “هل أنتم مع زواج الأقارب”، حيث قال مغرد معلنا تأييده لزواج الأقارب “قريبتك تستر عليك بالقرب و البعد حتى لو صآر مشاكل وطلاق تبقى تغار عليك وماتجيب طاريك لو بعيد اوه اوووووه”.

وعلق المهندس عدنان بتغريدة تمثل صوت العقل والحكمة بقوله “الرحمة أقوى من الحب“.

وكتب سالم بتغريدة وصف من خلالها حاله من خلال زواج الأقارب بقوله “لي 12 سنه متزوج بنت خالتي ومعنا اربع اطفال ولله الحمد الامور ماشيه تمام حتى ان زوجتي تهتم بامي وابوي اكثر من خواتي”.

وعلق صاحب حساب سـعودي “نعم لأن الزواج من الأقارب أمرٌ مطلوب ، وفيه فائدة كثيرة في صلة الرحم، و تقارب الأقارب ، وتعاونهم على الخير”.

آراء ترفض زواج الأقارب

بينما علق أمير القلوب بقوله “تتزوج بنت عمك واذا صارت بينكم مشاكل وطلقتها جاك عمك وعيال عمك يتوعدوك بالانتقام وش لك وللمشاكل بعدين بنت عمك مالها طعم تعتبر مثل اختك”.

وعلق المهندس على الوسم ساخرا بقوله “واحد يقول: كنت احسد المتزوجين لما اشوفهم يهمسون لبعض في المحلات ولما تزوجت اكتشفت إنها تسأله: كم باقي في المحفظه؟ وهو يقولها عدلي الشيله”.

وتفاعل آخر مع الوسم بقوله “وأخرتها عياله كلهم امراض وراثيه … سكر وقصر نظر وقصر قامه .. وعاهات مستديمه… اذا جت على عياله يسوي نفسه ما يفهم علم الوراثه “.

وتفاعلت البرنسيسـه مع الوسم بقولها “والله أنا ضد الزواج بكبره وجع الراس ما نبيه”.

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