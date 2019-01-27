الان تتابع تنبيه متقدم: رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، عن نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار, قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة قد تودي إلى ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر, تشمل كلاً من محافظات جدة، رابغ، ذهبان، مدركة، الكامل والأجزاء المجاورة لها، لافتةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.