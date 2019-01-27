شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال «متحدث التعليم» عن الرواتب التي نزلت اليوم.. «الأحد»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن ‏رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم (الأحد) الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019م الذي يوافق 1440/4/25، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب. جاء ذلك عبر تغريدة توضيحيه له على «تويتر».



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