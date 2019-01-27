، رقم قياسي وميزة استثنائية للصور .. ماذا يجهز "واتساب"؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقنية الجديدة متاحة على هواتف "آيفون" و"أندرويد"

كشفت تقارير صحفية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب" يستعد لإضافة ميزة استثنائية إلى مستخدميه، في الوقت الذي حقق فيه رقماً قياسياً.

ونشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريراً، تحدثت فيه عن تحديث مرتقب لـ "واتساب"، أشارت فيه إلى أنه سيتضمن ميزة جديدة مفيدة لعدد كبير من المستخدمين، ألا وهي تقنية "العرض في الدردشة".

وتمكّن تلك التقنية الجديدة لمستخدمي "واتساب" إمكانية الضغط على أي صورة، لمعرفة مصدرها الأصلي.

وستمكّن تلك التقنية الجديد مستخدم "واتساب" من معرفة جهة الاتصال الأصلية، التي أرسلت تلك الصورة في الدردشة، وتمكّنه أيضا من الانتقال بصورة مباشرة للدردشة التي جرت فيها تلك الصورة.

كما ستمكّن أيضاً المستخدم من معرفة التوقيت، الذي تم إرسال تلك الصورة فيه عبر واتساب.

ويتوافر ذلك التحديث على تطبيق "واتساب" على نظام تشغيل "آي أو إس"، والنسخة التجريبية "بيتا" عبر نظام تشغيل "أندرويد"، كما يمكن أن يتم دعمها للتطبيق الأساسي في وقت لاحق.

وفي سياق آخر، نشرت صحيفة "ذا فاينانشيال إكسبريس"، تقريراً تحدثت فيه عن تحقيق "واتساب" رقماً قياسياً جديداً، خاصاً بإصدار "بزنس" الذي أطلقته قبل عام تقريباً.

وأوضحت الصحيفة أن "واتساب بزنس" تمكّن من تحقيق رقم قياسي بوصوله إلى عتبة نحو 5 ملايين مستخدم تقريباً، بخلاف الـ 1.2 مليار مستخدم، الذين يستخدمون تطبيق "واتساب" الأصلي.

ويمثل الـ 5 ملايين مشترك في "واتساب بزنس" معظمهم شركات أو مؤسسات تسعى لترويج منتجاتها لكل مستخدمي "واتساب".

ويمكّن "واتساب بزنس" أصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، في مساعدة عملائهم بمعلومات مفيدة عن وصفهم أعمالهم مثلاً أو التواصل معهم بصورة أكبر أو توفير عناوين متاجرهم، وما إلى ذلك من خدمات.