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محمد بن مسعود - الدمام - بناءً على موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية، صدر قرار أمين محافظة جدة صالح التركي، بترقية مدير عام الأسواق والمسالخ المهندس حسن بن عبدالوهاب غنيم إلى المرتبة الثانية عشرة.
ويُعد "غنيم" أحد الكفاءات الإدارية المميزة؛ حيث تدرّج في العديد من الوظائف القيادية خلال مسيرته العملية.
"غنيم" للمرتبة الثانية عشرة بأمانة جدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-27
بناءً على موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية، صدر قرار أمين محافظة جدة صالح التركي، بترقية مدير عام الأسواق والمسالخ المهندس حسن بن عبدالوهاب غنيم إلى المرتبة الثانية عشرة.
ويُعد "غنيم" أحد الكفاءات الإدارية المميزة؛ حيث تدرّج في العديد من الوظائف القيادية خلال مسيرته العملية.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
09:24 AM
بناءً على موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية، صدر قرار أمين محافظة جدة صالح التركي، بترقية مدير عام الأسواق والمسالخ المهندس حسن بن عبدالوهاب غنيم إلى المرتبة الثانية عشرة.
ويُعد "غنيم" أحد الكفاءات الإدارية المميزة؛ حيث تدرّج في العديد من الوظائف القيادية خلال مسيرته العملية.
، "غنيم" للمرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة ،
المصدر : الخليج 365
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