- 1/2
- 2/2
أكّد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي؛ أن العلاوة السنوية التي صُرفت مع الراتب، عن 6 أيام فقط.
وقال عبر حسابه في "تويتر": رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م، الذي يوافق 1440/4/25، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب.
متحدث "التعليم": العلاوة السنوية المصروفة عن 6 أيام فقطصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-27
أكّد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي؛ أن العلاوة السنوية التي صُرفت مع الراتب، عن 6 أيام فقط.
وقال عبر حسابه في "تويتر": رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م، الذي يوافق 1440/4/25، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
08:57 AM
قال: احتسابها يبدأ من 1 يناير .. والرواتب عن شهر ربيع الآخر
أكّد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي؛ أن العلاوة السنوية التي صُرفت مع الراتب، عن 6 أيام فقط.
وقال عبر حسابه في "تويتر": رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م، الذي يوافق 1440/4/25، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب.
، متحدث "التعليم": العلاوة السنوية المصروفة عن 6 أيام فقط ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث "التعليم": العلاوة السنوية المصروفة عن 6 أيام فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.