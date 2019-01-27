محمد بن مسعود - الدمام - قال: احتسابها يبدأ من 1 يناير .. والرواتب عن شهر ربيع الآخر أكّد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي؛ أن العلاوة السنوية التي صُرفت مع الراتب، عن 6 أيام فقط. وقال عبر حسابه في "تويتر": رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م، الذي يوافق 1440/4/25، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب.

متحدث "التعليم": العلاوة السنوية المصروفة عن 6 أيام فقط صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-27 أكّد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي؛ أن العلاوة السنوية التي صُرفت مع الراتب، عن 6 أيام فقط. وقال عبر حسابه في "تويتر": رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م، الذي يوافق 1440/4/25، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب. 27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440 08:57 AM قال: احتسابها يبدأ من 1 يناير .. والرواتب عن شهر ربيع الآخر قال: احتسابها يبدأ من 1 يناير .. والرواتب عن شهر ربيع الآخر أكّد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي؛ أن العلاوة السنوية التي صُرفت مع الراتب، عن 6 أيام فقط. وقال عبر حسابه في "تويتر": رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م، الذي يوافق 1440/4/25، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب.

، متحدث "التعليم": العلاوة السنوية المصروفة عن 6 أيام فقط ،

المصدر : الخليج 365

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