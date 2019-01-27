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لقي 19 شخصاً مصرعهم وأُصيب 48 آخرون بانفجاريْن منفصليْن وقعا اليوم في جنوب الفلبين.
وقال المتحدث العسكري الإقليمي الكولونيل جيري بيسانا، إن الانفجار الأول وقع في بلدة جولو بإقليم سولو، الذي يبعد ألف كيلو متر جنوبي العاصمة مانيلا.
ووقع الانفجار الثاني في موقف للسيارات، فيما كانت قوات الأمن تتعامل مع الانفجار الأول.
مصرع 19 شخصاً وإصابة 48 آخرين بانفجارين في الفلبينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-27
لقي 19 شخصاً مصرعهم وأُصيب 48 آخرون بانفجاريْن منفصليْن وقعا اليوم في جنوب الفلبين.
وقال المتحدث العسكري الإقليمي الكولونيل جيري بيسانا، إن الانفجار الأول وقع في بلدة جولو بإقليم سولو، الذي يبعد ألف كيلو متر جنوبي العاصمة مانيلا.
ووقع الانفجار الثاني في موقف للسيارات، فيما كانت قوات الأمن تتعامل مع الانفجار الأول.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
08:56 AM
المتحدث العسكري: وقع في بلدة جولو بموقف للسيارات
لقي 19 شخصاً مصرعهم وأُصيب 48 آخرون بانفجاريْن منفصليْن وقعا اليوم في جنوب الفلبين.
وقال المتحدث العسكري الإقليمي الكولونيل جيري بيسانا، إن الانفجار الأول وقع في بلدة جولو بإقليم سولو، الذي يبعد ألف كيلو متر جنوبي العاصمة مانيلا.
ووقع الانفجار الثاني في موقف للسيارات، فيما كانت قوات الأمن تتعامل مع الانفجار الأول.
، مصرع 19 شخصاً وإصابة 48 آخرين بانفجارين في الفلبين ،
المصدر : الخليج 365
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