شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم : صرف علاوة 6 أيام فقط هذا الشهر لموظفي الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم مبارك العصيمي إلى أن رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م الذي يوافق 1440/4/25 وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب..



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