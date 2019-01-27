شكرا لقرائتكم طقس الأحد.. أمطار رعدية وغبار يعيق الرؤية في 8 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار و تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة .

في حين تنشط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة ، الرياض ، الشرقية كما تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي فقط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



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