شكرا لقرائتكم تعيين طيف الشهري رئيسة للإعلام بجادة محايل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أصدر محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده قراراً بتعيين الزميلة الإعلامية طيف آل محفوظ الشهري رئيسة للإعلام بجادة محايل وفريق محايل رؤية وفن. وتعتبر الإعلامية طيف الشهري من الكفاءات المميزة في مجال الإعلام.

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