حارس ملقا: أمرابط يرغب في الدوري الإسباني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج -الرياض

كشف حارس مرمى ملقا الإسباني، المغربي الدولي منير المحمدي لصحيفة «ال ديسماركي» الإسبانية، أن زميله المحترف في صفوف فريق النصر السعودي، نورالدين أمرابط ، يريد العودة إلى إسبانيا من بوابة ملقا الذي ينافس للصعود للدوري الإسباني.

وقال منير المحمدي للصحيفة، إن أمرابط أبلغه برغبته في العودة إلى إسبانيا وتحديدا لنادي ملقا في حال صعوده.

وسبق لنور الدين أمرابط اللعب لملقا معارا من غلطة سراي التركي قبل بيع عقده للفريق الإسباني سنة 2015، ثم انتقل إلى واتفورد الإنجليزي، ومنه إلى النصر الذي اشترى عقده لمدة 3 سنوات.

كما سبق لأمرابط اللعب لفريق ليجانيس الإسباني بالإعارة، وكذلك لايندوفن الهولندي.

وحتى نهاية الجولة الجولة الـ16، لعب أمرابط مع النصر 15 مباراة في دوري الأمير محمد بن سلمان، سجل خلالها 5 أهداف وصنع مثلها.