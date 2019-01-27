السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
جدد نادي الدحيل القطري عرضه لمدافع فريق يوفينتوس الإيطالي، الدولي المغربي المهدي بن عطية رافعا قيمة العرض إلى 15 مليون يورو بخلاف المزايا المالية الأخرى طيلة العقد الاحترافي الذي سيمتد إلى 3 مواسم، معطلا بذلك إتمام الصفقة لمصلحة نادي الاتحاد الذي كان قد اقترب كثيرا من التعاقد مع اللاعب مقابل 10 ملايين يورو.
وقال الموقع الإيطالي الإخباري alfredo pedulla إن النادي القطري قدم عرضا يفوق العرض السعودي، مؤكدا أن بن عطية اتفق مع مسؤولي نادي الدحيل ولم يتبق سوى التوقيع الرسمي.
من جهتها، قالت صحيفة سبورت الإيطالية إن المهدي بن عطية فضل عرض الدحيل القطري رغم تلقيه عرضا من مانشيستر يونايتد، مرجعة السبب في ذلك إلى عدم الاتفاق على قيمة العقد الاحترافي السنوي، حيث بلغ عرض النادي الإنجليزي 3.5 ملايين يورو للموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 مليون يورو تبعد بن عطية عن الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.