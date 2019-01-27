15 مليون يورو تبعد بن عطية عن الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جدد نادي الدحيل القطري عرضه لمدافع فريق يوفينتوس الإيطالي، الدولي المغربي المهدي بن عطية رافعا قيمة العرض إلى 15 مليون يورو بخلاف المزايا المالية الأخرى طيلة العقد الاحترافي الذي سيمتد إلى 3 مواسم، معطلا بذلك إتمام الصفقة لمصلحة نادي الاتحاد الذي كان قد اقترب كثيرا من التعاقد مع اللاعب مقابل 10 ملايين يورو.

وقال الموقع الإيطالي الإخباري alfredo pedulla إن النادي القطري قدم عرضا يفوق العرض السعودي، مؤكدا أن بن عطية اتفق مع مسؤولي نادي الدحيل ولم يتبق سوى التوقيع الرسمي.

من جهتها، قالت صحيفة سبورت الإيطالية إن المهدي بن عطية فضل عرض الدحيل القطري رغم تلقيه عرضا من مانشيستر يونايتد، مرجعة السبب في ذلك إلى عدم الاتفاق على قيمة العقد الاحترافي السنوي، حيث بلغ عرض النادي الإنجليزي 3.5 ملايين يورو للموسم.