الهدى والشباب أبطالا للبومسي والقتال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت أمس منافسات بطولتي المملكة المفتوحة للبومسي والقتال للأندية أبطال المناطق للدرجة الأولى على صالة نادي الاتفاق.

وحقق فريق الهدى كأس البومسي، كما نال كأس البطولة وجاء الترجي ثانيا، ومدرسة الترجي ثالثا، فيما حصل مركز الفارس على كأس الفريق المثالي، ولاعب الهدى عبدالله آل راشد على جائزة أفضل لاعب.

وعلى صعيد منافسات القتال، واصل فريق الشباب صدارته بخطف لقب البطولة فيما حل أبها ثانيا، والوحدة ثالثا، والفرع رابعا، وحقق النهضة كأس الفريق المثالي وحصل لاعب أبها فراس آل مفرح على جائزة الأفضل في البطولة.