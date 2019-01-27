الآسيوي يلاحق قضية اللاعب البحريني المحتجز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس، إنه يواصل العمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن قضية اللاعب البحريني، حكيم العريبي، المحتجز حاليا في تايلاند.

وأعرب الاتحاد الآسيوي عن أمله في إيجاد حل للعريبي، وهو لاجئ لديه إقامة دائمة في أستراليا. وكان قد تم إلقاء القبض عليه في مطار سوفارنابومي في بانكوك خلال عطلة مع أسرته أواخر نوفمبر الماضي، بعد أن أصدرت السلطات البحرينية مذكرة اعتقال ضده.

وجرى إدانة لاعب المنتخب البحريني السابق، غيابيا عام 2014 لاتهامه بتخريب مركز شرطة عام 2012، وهى التهمة التي نفاها العريبي.