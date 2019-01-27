السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أبوظبي
قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس، إنه يواصل العمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن قضية اللاعب البحريني، حكيم العريبي، المحتجز حاليا في تايلاند.
وأعرب الاتحاد الآسيوي عن أمله في إيجاد حل للعريبي، وهو لاجئ لديه إقامة دائمة في أستراليا. وكان قد تم إلقاء القبض عليه في مطار سوفارنابومي في بانكوك خلال عطلة مع أسرته أواخر نوفمبر الماضي، بعد أن أصدرت السلطات البحرينية مذكرة اعتقال ضده.
وجرى إدانة لاعب المنتخب البحريني السابق، غيابيا عام 2014 لاتهامه بتخريب مركز شرطة عام 2012، وهى التهمة التي نفاها العريبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الآسيوي يلاحق قضية اللاعب البحريني المحتجز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.