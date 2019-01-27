، أمطار وزخات برد وسيول متوقعة.. تنبيهان متقدمان لمنطقتين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى هطولات غزيرة وتُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة تبوك، من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، بدأت الساعة السادسة صباحاً، وتواصل حتى السادسة مساء.

وشَمِل التنبيه مناطق: (تبوك، والوجه، والمويلح، وشرما، وتيماء، والبدع، والأجزاء المجاورة).

وأصدر ت الأرصاد تنبيهاً متقدماً للمدينة المنورة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحَب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الـ12 ظهراً، وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلاً، وتشمل العلا والأجزاء المجاورة.