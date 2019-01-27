، "مدني مكة" يحذّر من عواصف ترابية تضرب هذه المحافظات ،

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حذّر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، من حالة جوية تتعرض لها عشر محافظات ومراكز بالمنطقة، وبيّن أن مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، تلقّى تنبيهاً متقدماً من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن حالة جويه تتعرض لها المنطقة، تتمثل في نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظة جدة، والعاصمة المقدسة، والليث، ورابغ، والقنفذة، وذهبان، والكامل، والشعيبة، وتربة، والمويه، والأجزاء المجاورة لها، والطرق الواصلة بين تلك المحافظات.
وتبدأ الحالة الجوية -كما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة- من الـ9 صباحاً، وتستمر حتى التاسعة مساءً، وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين، توخي الحذر في مثل تلك الأجواء، واتباع إرشادات السلامة، وتجنب الأماكن التي قد تشكل خطورة من خلال الابتعاد عن المجسمات الجمالية واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة وأعمال الصيانة على الأسطح؛ حفاظاً على سلامة الجميع.
"مدني مكة" يحذّر من عواصف ترابية تضرب هذه المحافظاتعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-01-27
حذّر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، من حالة جوية تتعرض لها عشر محافظات ومراكز بالمنطقة، وبيّن أن مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، تلقّى تنبيهاً متقدماً من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن حالة جويه تتعرض لها المنطقة، تتمثل في نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظة جدة، والعاصمة المقدسة، والليث، ورابغ، والقنفذة، وذهبان، والكامل، والشعيبة، وتربة، والمويه، والأجزاء المجاورة لها، والطرق الواصلة بين تلك المحافظات.
وتبدأ الحالة الجوية -كما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة- من الـ9 صباحاً، وتستمر حتى التاسعة مساءً، وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين، توخي الحذر في مثل تلك الأجواء، واتباع إرشادات السلامة، وتجنب الأماكن التي قد تشكل خطورة من خلال الابتعاد عن المجسمات الجمالية واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة وأعمال الصيانة على الأسطح؛ حفاظاً على سلامة الجميع.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
08:14 AM
تبدأ عند الساعة 9 صباحاً ومصحوبة برياح سطحية نشطة
حذّر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، من حالة جوية تتعرض لها عشر محافظات ومراكز بالمنطقة، وبيّن أن مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، تلقّى تنبيهاً متقدماً من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن حالة جويه تتعرض لها المنطقة، تتمثل في نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظة جدة، والعاصمة المقدسة، والليث، ورابغ، والقنفذة، وذهبان، والكامل، والشعيبة، وتربة، والمويه، والأجزاء المجاورة لها، والطرق الواصلة بين تلك المحافظات.
وتبدأ الحالة الجوية -كما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة- من الـ9 صباحاً، وتستمر حتى التاسعة مساءً، وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين، توخي الحذر في مثل تلك الأجواء، واتباع إرشادات السلامة، وتجنب الأماكن التي قد تشكل خطورة من خلال الابتعاد عن المجسمات الجمالية واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة وأعمال الصيانة على الأسطح؛ حفاظاً على سلامة الجميع.
، "مدني مكة" يحذّر من عواصف ترابية تضرب هذه المحافظات ،
المصدر : الخليج 365
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