وظائف بعدة مجالات في شركة جاكوبس زيت

: أعلنت شركة جاكوبس زيت توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة لحملة الثانوية العامة والبكالوريوس لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمحافظة الخفجي، بمسمى (مهندس آلات، ومهندس مشروع، ومهندس كهربائي أعلى، ومهندس ميكانيكي أعلى، ومسؤول مستندات، وسكرتير أعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف: 1- مهندس الآت: – بكالوريوس هندسة آلات وتحكم. – 8 سنوات من الخبرة منها 6 سنوات في مجال هندسة الآلات والتحكم لمشاريع النفط والغاز. 2- مهندس مشروع (بر): – بكالوريوس هندسة في مجال ذو علاقة بهندسة المشاريع. – 14 سنة خبرة في مجال الهندسة، المشتريات، البناء، إدارة العقود، التنسيق..، ونشاطات دعم المشاريع لمشاريع نفط وغاز علاقة في البر. 3- مهندس كهربائي أعلى: – بكالوريوس هندسة كهربائية. – 12 سنة خبرة منها 8 سنوات في مجال الهندسة الكهربائية لمشاريع النفط والغاز. 4- مهندس ميكانيكي أعلى: – بكالوريوس هندسة ميكانيكية. – 16 سنة خبرة منها 10 سنوات في مجال الهندسة الميكانيكية لمشاريع النفط والغاز. 5- مسؤول مستندات: – بكالوريوس إدارة أعمال أو تخصص جامعي مشابه / شهادة من معهد معترف به في مجال مستندات المشاريع. 6- سكرتير أعلى: – شهادة الثانوية العامة. – 12 سنة خبرة في مجال السكرتاريا، حفظ الملفات وإدارة المكاتب. طريقة التقديم: – ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]



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