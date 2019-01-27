وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في بنك ساب

: أعلن بنك ساب عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن (LinkedIn) توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالبنك بمدينة الرياض، بمسمى (مدير القنوات الإلكترونية E-Channels Manager)، لحملة درجة البكالوريوس في مجال تقنية المعلومات أو يفضّل في الهندسة الصناعية..، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي: – مدير القنوات الإلكترونية (E-Channels Manager). الشروط: 1- درجة البكالوريوس في مجال تقنية المعلومات أو يفضّل في الهندسة الصناعية. 2- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابةً. 3- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذات صلة مع ما لا يقل عن سنة في دور مماثل. موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدءا من تاريخ 2019/01/25م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب. طريقة التقديم: – لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع LinkedIn قبل التقديم على الوظيفة) فضل الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).



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