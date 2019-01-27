جهاز يجنبك عمليات تكميم المعدة بطول 1 سم

: ابتكر علماء جامعة Wisconsin-Madison جهازاً طوله 1 سم، يمكن تثبيته في المعدة لإخبار الدماغ بأنها ممتلئة، عبر تيارات كهربائية بسيطة. وينشط الجهاز حين تبدأ المعدة بتحريك الطعام طبيعيا أثناء عملية الهضم، ما يولد نبضات كهربائية يتم توصيلها إلى العصب المبهم (الحائر)، الذي يربط القناة الهضمية بالدماغ، ليفهم أن المعدة ممتلئة بعد جرعات من الطعام. وأظهرت اختبارات على الفئران، أن الجهاز قلص استهلاكها الغذائي بمقدار الثلث، وتسبب في فقدانها 38% من وزن الجسم بعد 15 يوماً فقط..، وعلى عكس حزام المعدة، يمكن إزالة الجهاز بسهولة. وأكد العلماء أن النبضات ترتبط بحركة المعدة ما يعزز استجابة طبيعية للتحكم في كمية الطعام المتناولة. وأظهر تقرير نشرته مجلة Nature Communications أن الجهاز الجديد يعد تقدماً واضحاً من ناحية المخاوف المتعلقة بالسلامة، إذ ظل في وضع ثابت طوال فترة الدراسة.



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