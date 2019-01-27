السعودية اليوم / مصرع 19 شخصًا وإصابة 48 آخرين بانفجارين في الفلبين



مانيلا 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

لقي 19 شخصًا مصرعهم وأصيب 48 آخرون بانفجارين منفصلين وقعا اليوم في جنوب الفلبين.

وقال المتحدث العسكري الإقليمي الكولونيل جيري بيسانا إن الانفجار الأول وقع في بلدة جولو بإقليم سولو، الذي يبعد ألف كيلومتر جنوبي العاصمة مانيلا.

و وقع الانفجار الثاني في موقف للسيارات فيما كانت قوات الأمن تتعامل مع الانفجار الأول.

// انتهى

07:38ت م

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مانيلا 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسلقي 19 شخصًا مصرعهم وأصيب 48 آخرون بانفجارين منفصلين وقعا اليوم في جنوب الفلبين.وقال المتحدث العسكري الإقليمي الكولونيل جيري بيسانا إن الانفجار الأول وقع في بلدة جولو بإقليم سولو، الذي يبعد ألف كيلومتر جنوبي العاصمة مانيلا.و وقع الانفجار الثاني في موقف للسيارات فيما كانت قوات الأمن تتعامل مع الانفجار الأول.// انتهى07:38ت م0008

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