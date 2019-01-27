سياسي / ملك البحرين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس المصري



المنامة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اتصالًا هاتفيًا بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وتم خلال الاتصال بحث التطورات الإقليمية والدولية وما تشهده المنطقة من مستجدات كما تم فيه الإشادة بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وعمق ومتانة هذه العلاقات وما تشهده من تقدم و تطور على مختلف الأصعدة تحقيقًا لخير الشعبين الشقيقين.

وقد أكد جلالة الملك حمد بن عيسى خلال الاتصال على الدور الريادي الذى تمارسه مصر للحفاظ على أمن منطقة الشرق الأوسط وجهودها الفاعلة في الاستقرار العربي ودعم قضاياه.

من جانبه عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن شكره وتقديره لجلالة ملك البحرين، مؤكدًا متانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لجلالته موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين اطراد التقدم والرخاء.

// انتهى //

07:32ت م

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المنامة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسأجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اتصالًا هاتفيًا بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.وتم خلال الاتصال بحث التطورات الإقليمية والدولية وما تشهده المنطقة من مستجدات كما تم فيه الإشادة بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وعمق ومتانة هذه العلاقات وما تشهده من تقدم و تطور على مختلف الأصعدة تحقيقًا لخير الشعبين الشقيقين.وقد أكد جلالة الملك حمد بن عيسى خلال الاتصال على الدور الريادي الذى تمارسه مصر للحفاظ على أمن منطقة الشرق الأوسط وجهودها الفاعلة في الاستقرار العربي ودعم قضاياه.من جانبه عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن شكره وتقديره لجلالة ملك البحرين، مؤكدًا متانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لجلالته موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين اطراد التقدم والرخاء.// انتهى //07:32ت م0007

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