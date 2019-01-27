السعودية اليوم / زلزال بقوة 2ر6 درجات يضرب جزيرة ندوي في فيجي



واشنطن 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 2ر6 درجات على مقياس ريختر جزيرة ندوي في فيجي أمس.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الزلزال وقع عند الساعة 19:56:42 بتوقيت غرينتش.

وجرى تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 579.11 كلم، بشكل مبدئي عند التقاء دائرة عرض 21.1404 درجة جنوبًا وخط طول 178.8621 درجة غربًا.

ولم تصدر أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

// انتهى //

07:18ت م

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واشنطن 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 2ر6 درجات على مقياس ريختر جزيرة ندوي في فيجي أمس.وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الزلزال وقع عند الساعة 19:56:42 بتوقيت غرينتش.وجرى تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 579.11 كلم، بشكل مبدئي عند التقاء دائرة عرض 21.1404 درجة جنوبًا وخط طول 178.8621 درجة غربًا.ولم تصدر أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.// انتهى //07:18ت م0006

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