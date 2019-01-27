شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حملة مشتركة لإزالة حظائر الماشية المخالفة في مكة المكرمة والان مع التفاصيل

قامت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية والإدارة العامة للنظافة وإدارة الإسناد، بحملة موسّعة بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، ومجموعة من الجهات الأمنية والحكومية على عددٍ من مواقع حظائر الماشية المخالفة على امتداد طريق مكة الليث- وطريق جدة مكة السريع .

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد (٩٧) حظيرة مخالفة ومجموعة من الصناديق التي تستخدم للسكن والجلوس من قبل أصحاب الحظائر، وتمَّت مصادرة عدد (٢٥١) رأسًا من الاغنام وعدد (٤) خيول، وجرى تسليمها لمندوب إدارة مراقبة المشاية لحجزها بحجز الماشية، بالإضافة إلى مصادرة عدد (٢) ماتور هواء وماتور مولد للكهرباء وعدد (٣) مراوح ومكنسة كهربائية وكشاف (٥٠٠) شمعة، وتمّ إيداع جميع الأدوات الكهربائية بمستودع البلدية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة .

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي تضافر الجهود من قبل الجهات المشاركة والعمل بشكل مكثّف على إزالة حظائر الأغنام نظرًا لتسببها بإضرار صحية وتشويهها للمنظر العام. مشيرًا إلى التوجيهات الصادرة من معالي أمين العاصمة المقدسة بضرورة إزالة جميع الحظائر الموجودة داخل النطاق العمراني والتجمعات السكنية ومكافحة الظواهر السلبية وبيع المواشي بطريقة غير نظامية .

الجدير بالذكر أنَّ أمانة العاصمة المقدسة قد شرعت بتنظيم حظائر المواشي، وذلك بتنفيذ سوق لحظائر المواشي خارج النطاق العمراني، الواقع جنوب مكة المكرمة، للمساهمة في الحفاظ على البيئة وتحسين المشهد الحضري وتنفيذ منطقة حديثة لأسواق المواشي وفق أعلى المعايير الصحية والبيئية.

