جهات حكومية بلا مواقف سيارات للمراجعين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

رحلة من المعاناة يعيشها مراجعو الدوائر الحكومية الممتدة على طريق المدينة في جدة بامتداد 15 كيلو مترا في الاتجاهين بحثا عن مواقف لسياراتهم في 10 مواقع، سرعان ما تنتهي تلك الرحلة بمخالفة مرورية أو التوقف في مكان بعيد يضطر في بعضها المراجع إلى الاستعانة بسيارة أجرة للعودة إليها.

وبحسب تقديرات في مكتب الاستقبال بمحكمة التنفيذ شمال طريق المدينة فإنها تستقبل يوميا ما يزيد على 3500 مراجع ما بين طلبات جديدة وجلسات ومراجعات، خصوصا بعد قرار تحويل الأحكام القضائية إليها، وموقع المحكمة الحالي لا تتوفر فيه مواقف، الأمر الذي يتذمر منه المراجعون بتأجيل قضاياهم وضياع حقوقهم بسبب تأخر حضورهم الجلسات القضائية من جانب وتسجيل المخالفات المرورية عليهم من جانب آخر.

من جهة أخرى تستقبل باقي الإدارات من 100 إلى 250 مراجعا يوميا يضطرون للوصول إليها الدخول إلى الأحياء السكنية القريبة.

ولا يقتصر الأمر على الجهات الحكومية فعشرات المحلات والشركات ومعارض السيارات تمتد على هذا الطريق الرئيسي في جدة.

وعن هذه المشكلة، أوضحت أمانة جدة في ردها لـ «مكة»، أن أغلب الإدارات والمراكز الحكومية في مبان مستأجرة، وأما ما يخص المباني الحكومية ومواقعها والمواقف المطلوبة يكون موقعها حسب التخصيص لكل جهة حكومية في المخطط المعتمد، ويحدد ذلك حسب الاحتياج عند دراسة اعتماد المخطط التقسيمي، ومواقف واشتراطات المباني تختلف بحسب الموقع، فاشتراطات المدارس تختلف عن الاستخدامات الحكومية الأخرى.

وأضافت الأمانة أن المباني التجارية والسكنية يكون نظام البناء لها حسب الموقع، وفقا للنظام المعتمد بأطلس المخطط المحلي لمحافظة جدة، وتكون الاشتراطات والمواقف للمبنى حسب نوع النشاط المطلوب، حيث إن كل نشاط واستخدام مختلف عن النشاط الآخر من حيث المواقف والمتطلبات بالرجوع لأطلس المخطط المحلي المعتمد.

وأعلنت على الجانب الآخر أمانة جدة أنها طرحت كراسة مشروع مواقف خاصة أمام المنشآت في طريق المدينة الذي يضم عددا كبيرا من الإدارات الحكومية والتي يعاني مرتاديها من نقص المواقف فيها.

وردت الأمانة عبر المركز الإعلامي لها بالتوضيح، وطرحت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني والمملوكة للأمانة كراسة لإعداد دراسة مشروع المواقف بجدة بمشاركة القطاع الخاص، ومن ضمن مخرجات هذه الدراسة تحديد العرض والطلب واقتراح الحلول لكل

منطقة، علما أن الدراسة تشمل كامل جدة بما في ذلك طريق المدينة.

ضوابط توفير مواقف السيارات بالمعدلات المطلوبة بحسب أمانة جدة

1 - مراعاة تأمين المواقف المطلوبة داخل حدود أرض المشروع أو خارجه في نطاق 150 مترا في البلوك نفسه أو البلوكات الخلفية مباشرة كمواقف مملوكة لصاحب المشروع أو مواقف عامة على أن يهمش ذلك في صك الملكية.

2 - في المنطقة المركزية تؤمن المواقف المطلوبة داخل حدود أرض المشروع أو خارجه في نطاق 500 متر من موقع المشروع.

3 - لا يسمح بمواقف السيارات متعددة الطوابق المخصصة لخدمة المشاريع التجارية داخل حدود المناطق السكنية فيما عدا البلوكات المتاخمة مباشرة لحدود المشروع.

4 - تشجيع الملاك والمستثمرين على إنشاء مباني مواقف سيارات متعددة الطوابق تغطي احتياجات مشاريعهم من المواقف مملوكة بالمشاركة كل فيما يخصه.

5 - قطع الأراضي التي تخصص كمواقف سيارات لخدمة المشروع يجب تهميشها وإفراغها كمواقف سيارات لدى كاتب عدل ولا يجوز التصرف بها لغير ما خصصت له أو التصرف في أي من الصكين المهمشين دون الآخر ويسري ذلك على طوابق مواقف السيارات المملوكة.

6 - تتطلب المشاريع ذات المساحات إجراء دراسات مرورية ومنها الجهات الحكومية الوظيفية التي يزيد فيها عدد الموظفين على عدد المراجعين، مثل: الوزارات والهيئات والمؤسسات والجوازات والأحوال المدنية وكتاب العدل والمحكمة.

معايير خاصة لتصميم مواقف السيارات

- يحسب عدد مواقف السيارات بناء على إجمالي مسطحات البناء المسموح بها نظاما، شاملة طابق الميزانين في الشوارع التجارية في مناطق الفلل وحسب معدل احتياج كل استعمال.

- استخدام نسبة 10% من طابق المواقف الأرضي أو القبو كحد أقصى من مساحة المواقف كسكن للسائقين، على ألا يتعارض ذلك مع تأمين العدد المطلوب من المواقف.

- يمكن بناء مواقف السيارات على كامل مسطح الطابق الأرضي بعد التنظيم من ناحية الجوار مع توفير فتحات للتهوية.

- يسمح بطابق واحد كمواقف سيارات في العمائر ذات الأربع طوابق فأقل ولا يحسب من إجمالي ارتفاع البناء.

مواصفات مواقف السيارات المتعددة الطوابق

- لا يزيد ارتفاعها بالأمتار على نظام البناء للشارع المطلة عليه أو المنطقة المحيطة.

- مراعاة الارتدادات النظامية في الطوابق المتكررة.

مساحات استعمالات مواقف السيارات

- الفلل السكنية: موقف لكل 250 مترا مربعا أو موقف لكل وحدة أيهما يوفر عدد سيارات أكثر يعتبر الملحق وحدة سكنية مستقلة.

- العمارات: موقف لكل 150 مترا مربعا أو موقف لكل وحدة أيهما يوفر عدد سيارات أكثر تعفى في الملحق الوحدة الأولى فقط.

- المساجد: حسب الاشتراطات الخاصة.

- دور تأهيل المعاقين: موقف لكل فصلين.

- بيوت ضيافة الأطفال: موقف لكل فصل

- مباني المكاتب الإدارية: موقف لكل 70 مترا مربعا

- مباني الشركات والمؤسسات: موقف لكل 60 مترا مربعا

- الأسواق التجارية المفتوحة: موقف لكل 45 مترا مربعا

- المحلات التجارية: موقف لكل 55 مترا مربعا

- السوبر ماركت: موقف لكل 35 مترا مربعا

- المطاعم: موقف لكل 60 مترا مربعا

- مطاعم الوجبات السريعة: موقف لكل 35 مترا مربعا

- البنوك ومؤسسات الصرافة: موقف لكل 25 مترا مربعا

- وكالات السفر: موقف لكل 45 مترا مربعا

الفنادق:

المكاتب: موقف لكل 70 مترا مربعا

المطاعم: موقف لكل 60 مترا مربعا

الصالات: موقف لكل 35 مترا مربعا

المحلات: موقف لكل 80 مترا مربعا

مرافق أخرى: موقف لكل 60 مترا مربعا

الوحدات المفروشة:

الشاليهات: موقف لكل 30 مترا مربعا

الشقق: موقف لكل 100 متر مربع

الفلل: موقف لكل 100 متر مربع

الاستراحات: موقف لكل 120 مترا مربعا

مرافق أخرى: موقف لكل 120 مترا مربعا

- قصور الأفراح: موقف لكل 25 مترا مربعا

المدارس:

رياض أطفال: موقف لكل فصل

ابتدائي: موقفين لكل فصل

متوسط: 3 مواقف لكل فصل

ثانوي: 5 مواقف لكل فصل

المعاهد والكليات والجامعات:

موقف لكل 3 طلاب، 5 طالبات

موقف لكل معلم، 3 معلمات

موقف لكل 3 موظفين، 5 موظفات

المستشفيات والمستوصفات

موقفان لكل طبيب

موقف لكل 4 أسرة

موقف لكل 3 موظفين

موقف لكل مراجع

محطات الوقود

فئة (أ): 15 موقفا للشاحنات و10 مواقف للسيارات

فئة (ب): 10 مواقف للشاحنات و10 مواقف للسيارات الصغيرة

فئة (ج): 12 مواقف

فئة (د): 8 مواقف

المستودعات في المخططات التقسيمية:

- يكتفى بمنطقة الارتداد الأمامي كمواقف وموقف شاحنة لكل مستودع

- المتاحف وصالات العرض: موقف لكل 100 مربع

- محطات النقل وصالات السفر: موقف لكل 100 متر مربع

- مخزن أو مستودع داخل المباني متنوعة الاستعمال: موقف لكل 70 مترا مربعا

- ملاعب الأطفال داخل المباني: موقف لكل 150 مترا مربعا

- صناعات حرفية: موقف لكل 70 مترا مربعا

- المسالخ: موقف لكل 70 مترا مربعا

- المراكز الرياضية: موقف لكل 50 مترا مربعا

- إيجار المعدات: موقف لكل 70 مترا مربعا

- الملاعب الرياضية: موقف لكل 5 مشاهدين وحافلة لكل 150 متفرجا

- استعمالات أخرى: موقف لكل 100 متر مربع

10 جهات حكومية

1 محكمة التنفيذ: متجهة شمالا، مواقف محدودة جدا في المساحات وعرضة للمخالفات المرورية، ومواقف خاصة بالموظفين داخل بدروم المبنى

2 المحكمة التجارية: في اتجاه الجنوب على بعد 500 متر في الجهة المقابلة لطريق المدينة النازل - المواقف محدودة

3 مبنى الأمن العام: متجهة للشمال - مواقف داخلية للموظفين - المواقف الخارجية محدودة على بعد 1000 متر

4 مبنى هيئة حقوق الإنسان: في اتجاه الشمال، مواقف محدودة جدا للموظفين على بعد 2000 متر

5 مبنى إمارة منطقة مكة: في الطريق المتجهة جنوبا - مواقف داخلية محدودة وخاصة

6 مبنى محافظة جدة: في اتجاه الجنوب - مواقف مخصصة

7 مبنى وزارة المالية: في الطريق المتجهة شمالا مقابل إمارة منطقة مكة - مواقف محدودة ولكنها الأكثر من بين القطاعات الأخرى

8 مكتب وزير الداخلية قبل تقاطع شارع فلسطين

9 منظمة التعاون الإسلامي: في الطريق المتجهة شمالا - مواقف محدودة وخاصة للموظفين

10 مبنى وزارة الخارجية: في الطريق المتجهة شمالا - مواقف مدفوعة في الجهة الجنوبية