السعودية | "شتاء طنطورة" مستمر.. وإطلالة لكاظم الساهر وراشد الماجد

شكرا لقرائتكم "شتاء طنطورة" مستمر.. وإطلالة لكاظم الساهر وراشد الماجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن القائمون على مهرجان "شتاء طنطورة" الذي تحتضنه مدينة (العلا) السعودية عن تمديد فعاليات المهرجان إلى يوم 23 شباط/ فبراير القادم، نظراً لزيادة الإقبال على المهرجان، بحسب منظميه.

كما أن حفلات المهرجان ستشهد إطلالة كبيرة للقيصر كاظم الساهر والمطرب إلهام المدفعي يوم 15 شباط/ فبراير، وحفلة مرتقبة للنجمين راشد الماجد وماجد المهندس يوم 22 شباط/ فبراير، وسيقيم المهرجان تكريماً للفنان عبدالكريم عبدالقادر.

وشهد المهرجان في نسخته الأولى عدداً من الحفلات الموسيقية الكبيرة التي لقيت أصداء واسعة، لقيمتها الفنية تمثلت في مشاركة عدد من النجوم العرب، مثل محمد عبده وماجدة الرومي، والموسيقار وعازف البيانو المصري الشهير عمر خيرت. وإطلالة عالمية بمشاركة عازف البيانو الصيني لانج لانج، والموسيقار ياني.

يذكر أن آخر حفلات "شتاء طنطورة" كانت لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم، تم تقديمه عبر تقنية "الهولوغرام" (التصوير التجسيمي).