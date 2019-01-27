السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد



الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار و تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة .

في حين تنشط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة ، الرياض ، الشرقية كما تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي فقط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

// انتهى //

06:00ت م

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الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار و تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة .في حين تنشط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة ، الرياض ، الشرقية كما تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية .وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي فقط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.// انتهى //06:00ت م0002

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