شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يوجه بسداد دين «بدرية» والان نبدء بالتفاصيل

تجاوب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، مع حالة المواطنة الموقوفة "بدرية" في دين ١٣٧ ألفًا، والتي تبنت حالتها لجنة الأسرة.

وجه سموه بسداد كامل المبلغ المتبقي من دينها، والبدء في إنهاء إجراءات خروجها إلى أسرتها.