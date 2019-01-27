شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف م3 طاقة مشروع نقل المياه من سد رابغ إلى جدة يوميا والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية م. عبدالرحمن الفضلي أن مشروع إنتاج المياه ونقلها من سد رابغ إلى مدينة جدة، ومحطة تنقية رابغ «المرحلة الثانية» التي جرى استكمالها بتكلفة 447 مليون ريال يأتي ضمن تدعيم مصادر المياه وعمليات الإمداد وتحسينها في مناطق المملكة المختلفة، التي تشمل مشروعات تعزز مصادر مياه الشرب وكمياتها، وإيصالها إلى المستهلكين بأفضل الممارسات التشغيلية حسب البرامج التطويرية الموضوعة.

وأضاف الوزير خلال جولة تفقدية لمكونات المشروع المشتملة على محطة التنقية والسد والخزانات ونقاط الربط للخط الناقل في كل من الرحيلي بجدة ومحطة التوزيع بثول وتفريعات الخط «ثول، القضيمة، صعبر»، أن المشروع سيخدم أكثر من 500 ألف مستفيد في محافظتي جدة ورابغ والمراكز التابعة لهما، وأضاف أن تنفيذ المشروعات يُعد ركيزة أساسية لرفع مستوى الخدمات المقدمة، واستجابة لتطلعات الحكومة الرشيدة في تحقيق الرفاهية للمواطنين ضمن رؤية المملكة 2030م.

وتبلغ طاقة مشروع محطة تنقية سد رابغ الإنتاجية 100 ألف متر مكعب يوميا، وتتكون من خط أنابيب المياه بطول 1.7كم، لنقل المياه الخام من السد إلى المحطة التي تشمل عددا من المكونات الخاصة بعملية التنقية ونقلها إلى خزاني المياه المنتجة سعة كل منهما 50.000م3 بسعة 100.000م3، كما تتضمن المحطة نظام التحكم والمراقبة «SCADA» ونظامي إنذار الحريق ومكافحتها، إضافة إلى خط نقل المياه من المحطة إلى خزانات الرحيلي بشمال جدة بطول إجمالي 160 كيلومترا.

وأوضح الرئيس التشغيلي بشركة المياه الوطنية م. صالح الغامدي أن المشروع يهدف لزيادة إمدادات المياه بمنطقة مكة المكرمة بكميات قدرها 100 ألف م3 يوميا، لتأمين مصدر المياه للمراكز والقرى على طول مسار الخط الناقل من محطة التنقية على سد رابغ وحتى خزان الرحيلي شمال مدينة جدة، التي ستشمل ثول وإسكان الحرس الوطني، والمقرات الأمنية شمال جدة، وأحياء أبحر الشمالية بجدة، مشيرا إلى أنه يتم إمداد المحطة بالمياه الخام من بحيرة تخزين سد رابغ التي سعتها التخزينية حوالي 220 مليون متر مكعب، فيما تبلغ كمية المياه المخزنة حاليا حوالي 62 مليون متر مكعب.