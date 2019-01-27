شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة عبير بنت فيصل تزور «سمبوزيوم نقوش الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

زارت حرم سمو أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية أمس الأول سمبوزيوم نقوش الجبيل، حيث اطلعت خلالها على الأعمال الفنية المشاركة وتجولت بين الأجنحة والأركان التي احتضنها نقوش الجبيل.

وأعربت سمو الأميرة عبير عن إعجابها الشديد بالقطع والأعمال الفنية التي ينفذها نحاتون سعوديون في جناح النحاتين، معربة عن شكرها وتقديرها لهم على هذه الإبداعات التي ستكون إضافة للفن السعودي. واستطردت سموها قائلة: لقد أبهرني العمل الاحترافي الرائع للنحاتين الذين قدموا لوحات جمالية نادرة، ومشاركتهم في سمبوزيوم نقوش الجبيل تعتبر إضافة كبيرة، مشيرة إلى أن مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية سيقوم بالتنسيق مع محافظة الجبيل وبلدية الجبيل للاستفادة من هذه الأعمال النادرة والقيمة، ليتم وضعها في الميادين والشوارع في الجبيل، لتحكي قصصا من الجَمال في شوارع المدينة. وأوضحت سمو الأميرة عبير أن سمبوزيوم نقوش الجبيل امتداد لمبادرة نقوش الشرقية التي تتيح الفرصة للفنانين السعوديين لإبراز أعمالهم ومهاراتهم الفنية، ليشاركوا من خلال أعمالهم بتزيين مدنهم، وأن هذا ما شاهدته اليوم في سمبوزيوم نقوش الجبيل.